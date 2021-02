Versoepelingen verwacht: persconferentie vanavond live bij Omrop Fryslân

Insiders in Den Haag melden dat het kabinet het voor middelbare scholen en mbo's mogelijk wil maken om één dag per week leerlingen en studenten te ontvangen. De scholen zijn al sinds dinsdag 15 december voor grotendeels dicht. Alleen voor examenonderwijs en kwetsbare leerlingen mochten de scholen hun deuren openen.

Kappers hebben de deuren al verplicht gesloten sinds half december. Zij mogen onder strenge voorwaarden weer open, zo lijkt het. Een bezoek aan de kapper mag echter alleen op afspraak.

Andere versoepelingen lijken er vooralsnog niet te komen. De coronacijfers zijn ook niet verbeterd sinds Nederland in december in lockdown ging. Toen kwamen er dagelijks gemiddeld 150 nieuwe besmettingen bij in Fryslân. Op dit moment zijn dat er dagelijks gemiddeld 179.