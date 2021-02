Coronamaatregelen treffen economie noord-Fryslân het hardst

In het noorden van Fryslân was de economische krimp met vier procent het grootst. In het zuidwesten en zuidoosten was de krimp zo'n drie procent. Vorige week maakte het CBS bekend dat de economie landelijk in 2020 met 3,8 procent gekrompen is.

De grootste krimp in Fryslân was in het tweede kwartaal van 2020, met tien tot acht procent. In het eerste kwartaal van dat jaar was dat nog minder dan een procent. In het derde kwartaal trok dat alweer bij en was het één tot twee procent. De Friese economie kromp in het vierde kwartaal met twee procent.

Noord-Holland het hardst getroffen

De krimp was het afgelopen jaar het grootst in de provincie Noord-Holland (zeven procent), vanwege minder vliegverkeer op Schiphol. Daarna was de krimp het zwaarst in Groningen (vijf procent) door de afgenomen gaswinning. De krimp was in Flevoland het kleinst, met twee procent.

In de meeste regio's in Fryslân kromp de economie met zo'n één tot drie procent. Die krimp werd met name veroorzaakt door de impact van de coronamaatregelen op horeca, reisbemiddeling en de cultuursector.