Trainer Henk de Jong is trots: "Wat we hebben gedaan, is heel knap"

"We moesten voetballen op een klein, lastig veld tegen een lastige tegenstander. Ik heb echt respect voor wat de jongens hebben gedaan in deze zeven dagen", zegt trainer Henk de Jong. "Wat we hebben gedaan, is echt heel knap."

Cambuur stond lang met 0-2 voor, maar net voor tijd maakte Utrecht toch de 1-2. "Zonde. Ik stond in de lijn van de bal en kon zien dat Sonny (Stevens, red.) hem niet zag aankomen. Hij staat al weken goed te keepen, maar deze kon hij niks aan doen." Een minuut later maakte Issa Kallon meteen alweer de 1-3. "We wilden Issa nog wisselen, dus het was maar goed dat we eventjes wachtten."

Cambuur blijft koploper van de eerste divisie met 60 punten uit 25 wedstrijden, waar ze 19 van wonnen. "Je verliest ook wel eens en speelt wel eens gelijk. Maar dit is echt hartstikke goed."