Cambuur blijft op titelkoers na winst op Jong Utrecht

Cambuur begon op Sportcentrum Zoudenbalch zonder een flink aantal spelers. Mitchel Paulissen, Michael Breij, David Sambissa en Jamie Jacobs waren geblesseerd en Doke Schmidt was geschorst.

De Leeuwarden kregen al na vijf minuten een grote kans. Nick Doodeman zette de bal voor op Ragnar Oratmangoen, maar hij kon zijn voet net niet bij de bal krijgen. Even later schoot Robert Mühren in de handen van Utrecht-doelman Maarten Paes.

Spel gaat op en neer

Utrecht kwam er, vooral door fouten bij Cambuur, zo nu en dan ook door. Zo moest Sonny Stevens na 20 minuten redding brengen nadat een pass van Erik Schouten opgepikt werd en Jeredy Hilterman tot een schot kwam.

De Leeuwarders bleven aanvallen en kregen een aantal grote kansen. Toch werd het pas net voor rust 0-1, toen Mühren op aangeven van Oratmangoen scoorde.

Op jacht naar de 0-2

Na rust zocht Cambuur opnieuw de aanval, maar dat zorgde ook weer voor ruimte voor Utrecht om gevaarlijk te worden in de counter. Dat leverde echter geen doelpunt op.

Dat kreeg Cambuur aan de andere kant wel voor elkaar. Giovanni Korte, die nog geen tien minuten eerder in de ploeg was gekomen voor de niet fitte Doodeman, schoot. Via middenvelder Raymond Huizing eindigde de bal in het doel: 0-2.

Snelle treffers

Meteen daarna scoorde Mühren bijna de 0-3 nadat hij ineens een paar verdedigers kwijt was, maar de Volendammer raakte de paal. Tien minuten later kon de spits net niet bij een voorzet van Korte.

Net voor tijd was het ineens weer 1-2. Met een hard schot scoorde Tim Pieters. Een minuut later was het echter ook alweer 1-3 door een doelpunt van Issa Kallon.

Cambuur op titelkoers

Cambuur blijft koploper van de eerste divisie met 60 punten uit 25 wedstrijden. Zondagmiddag nemen de Leeuwarders het op tegen nummer 3 Almere City, dat zeven punten minder haalde, maar nog wel een wedstrijd tegoed heeft.