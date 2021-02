Defensie doet tests bij overlastgevende radarinstallatie in Wier

De nieuwe radar vervangt sinds vorig jaar de oude installatie. Hoewel de oude radar in zo'n veertig jaar geen klachten veroorzaakte, is het met de nieuwe radar goed mis, zeggen de omwonenden. Ze hebben last van de bromtoon die uit de radar komt en ook apparatuur slaat op hol. Bovendien zien ze de laatste tijd minder vogels en denken ze dat dat ook door het geluid komt.

Verschillende Statenfracties stelden vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de radar. Ze wilden onder anderen weten of Gedeputeerde Staten er bij het Agentschap Telecom op aandringt een eerlijke en betrouwbare meting uit te laten voeren naar het signaal van de radar, zodat duidelijk wordt wat er precies aan de hand is met de tv- en wifistoringen bij omwonenden. Gemeente Waadhoeke heeft Defensie ook al vragen gesteld over de radarpost.