Harlinger krijgt werkstraf voor wietplantage in zijn huis

De politie trof in oktober 2019 in de man zijn huis niet alleen 157 hennepplanten aan, maar ook een pistool met munitie en een voorraadje harddrugs. Behalve cocaïne, waarvan de Harlinger zegt dat hij dat zelf gebruikte, lag er in een kast een handelshoeveelheid heroïne en speed. De verdachte beweerde dat hij alleen wist dat er coke in de woning was, van de andere harddrugs zou hij niets geweten hebben.

Stroom aftappen

De drugs en het pistool zouden van degenen die de kwekerij bouwden zijn. De Harlinger had zo nu en dan de plantjes water gegeven. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt, ook daarvan was hij op de hoogte.

De rechter bepaalde dat de man een training cognitieve vaardigheid moet volgen. Verder krijgt hij woonbegeleiding, wordt hij gecontroleerd op middelengebruik en mag hij geen contact hebben met degenen die de kwekerij opzetten.

De Harlinger krijgt een werkstraf van 80 uren en drie maanden voorwaardelijke celstraf.