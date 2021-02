Jaloerse Harlinger krijgt werkstraf voor vernielen ramen

Op 2 mei vorig jaar kwam de Harlinger bij zijn ex-vriendin aan de deur. De verdachte kon zich er niet bij neerleggen dat de relatie over was. Een bovenbuurvrouw hoorde geschreeuw. Toen ze polshoogte kwam nemen, zag de vrouw de verdachte staan, met zijn handen onder het bloed. Er was een raam gesneuveld.

Zelf zei hij daarover tegen de politie dat hij op het raam geklopt had en dat het glas toen stuk ging. Het was gewapend glas, dus de verdachte moet volgens de officier van justitie wel heel hard geslagen hebben.

Steen door het raam

Acht dagen later dook de verdachte op bij een woning aan de Hofstraat in zijn woonplaats. Hij dacht dat de bewoner een relatie had met zijn ex. De Harlinger zou de man al een tijdje lastiggevallen hebben. Deze keer vloog er een steen door het raam van de woonkamer.

De rechter legde de man voor beide vernielingen een werkstraf van 30 uren op. De verdachte moet ook de schade, in totaal zo'n 600 euro, terugbetalen.