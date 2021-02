RUG doet in rijdend lab onderzoek naar Friese dialecten

"Het is een bus waarmee wij vanaf september de weg op kunnen en onderzoek kunnen doen bij mensen thuis", vertelt onderzoeker Raoul Buurke. In het rijdende lab zit een werkruimte en een afgescheiden, geluidsdichte ruimte waar onderzoekers met geavanceerde apparatuur data kunnen verzamelen. Het Spraaklab wordt naast onderzoek naar dialecten ook ingezet voor taalkundig onderzoek bij bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten en bij publieksevenementen.

Computermodellen

Buurke: "We vragen deelnemers een Nederlandse woordenlijst te vertalen naar hun eigen dialect. Op basis daarvan kunnen wij computermodellen bouwen, waarmee we kunnen voorspellen waar er in de toekomst de meeste dialectverandering plaatsvindt." Dat kan heel nauwkeurig, tot op een specifieke plaats.

Uit onderzoek van afgelopen jaren blijkt al dat veel dialecten qua klanksysteem steeds meer op het Nederlands beginnen te lijken. "Dat zie je vooral in Groningen en Drenthe. In Fryslân is dat minder het geval. Wij willen graag weten hoe dat vandaag de dag is en hoe zich dat gaat ontwikkelen over de komende vijftien jaar."