Lasse Schöne bezorgt oud-gastgezin slapeloze nacht: "Zo mooi vond ik het"

Schöne heeft goed nieuws voor de fans van SC Heerenveen: de blessure aan zijn lies lijkt mee te vallen. Hij werd zondag in de rust gewisseld. "Het gaat eigenlijk wel goed. Ik werd uit voorzorg gewisseld. Je mist liever een halve wedstrijd dan dat je er straks vier langs de kant zit, omdat je gaat forceren", vertelt de middenvelder, die verwacht er zondag weer bij te zijn. "Ik doe er alles aan om vrijdag weer te kunnen spelen."

Toen Schöne in zijn eerste periode bij SC Heerenveen speelde, woonde hij drie jaar bij het gezin Hylkema. Een mooie tijd, volgens de Deense middenvelder, maar hij is niet de enige die er zo over denkt. Voor 'Mystery Guest' Jan Hylkema geldt dat ook. Hij is lyrisch over Schöne: "Hij had beslist geen grote mond. Hij had altijd plezier en nooit een verkeerd woord. We hebben altijd contact gehouden."

Dat contact was er een aantal weken gelden ook, een dag voordat Schöne gepresenteerd werd bij Heerenveen stuurde hij Jan een berichtje. Dat maakte indruk bij Hylkema. "Het was schitterend. De nacht erop heb ik slecht geslapen, zo mooi vond ik het. Dat had ik nooit verwacht, ik vond het schitterend mooi." Maar, dat hij de nachtrust van Hylkema zou verstoren, had de voetballer niet gedacht. "Ja, dat spijt me. Dat was niet de intentie, sorry Jan", lacht Schöne.