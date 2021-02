Ondernemers in het nauw door corona: "Ik heb mijn huis moeten verkopen"

"Struikel niet over de dozen als je binnenkomt", begint Jorna haar verhaal. Zij is met haar familie dozen aan het uitpakken in haar restaurant. Met Edwin begon ze jaren geleden een horecazaak in Bolsward. Zelf woonde ze nog verderop in de stad. "Maar dat is nu dus voorbij", zegt Angelique terwijl ze met een boor aan de slag gaat.

"We konden het niet meer betalen. Huis verkopen dus en nu wat kleiner wonen. Boven het restaurant." Een nare beslissing, maar volgens Angelique had het ook niet gehoeven. "We kunnen als horeca gewoon open. Al heb ik geen vertrouwen in de persconferentie morgen. Ik ben echt bang voor een lange sluiting."