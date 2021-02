Ondernemersechtpaar uit Wijnjewoude geraakt door coronacrisis: "Het is overleven"

"We doen niks meer, het is overleven. Het water is er bij mijn vrouw al overheen, bij mij loopt het naar de lippen", zegt Johan Storteboom. "Als we gewoon open hadden gekund, was het een heel ander verhaal en hadden we minder watersnood gehad Het is echt penibel."

Dat de zaak van zijn vrouw er niet meer is, doet zeer. "Daar hebben we veel tranen om gelaten. Het raakt je." Het was een zaak van 140 vierkante meter. "Die heb ik bijna twaalf jaar gehad en vier jaar geleden ben ik naar een groter pand verhuisd, dat was een droom die uitkwam", vult Tineke Storteboom aan. De drie medewerkers moest ze ontslaan. "Dat heeft me enorm geraakt en doet nog steeds zeer."

Het echtpaar komt oorspronkelijk uit Groningen en woont met drie dochters tijdelijk in Wijnjewoude. "We moeten er eind mei uit en we hebben geen idee waar we heen kunnen. De huren zijn niet te betalen, ik weet niet hoe het moet. We hebben wel vertrouwen, maar het is lastig."