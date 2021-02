Het is voorjaarsvakantie, maar toch waren leerlingen in Lemmer maandagmorgen al vroeg uit bed. Ze deden mee aan de bewegingslessen van Sportbedrijf De Fryske Marren. De hele vakantie geeft het Sportbedrijf in de gemeente De Fryske Marren leuke lessen om de kinderen ook in de vakantie in beweging te houden. Van bootcamp en freerunning tot pijl- en-boogschieten.