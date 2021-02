Bornego College: belangrijk dat scholen open gaan want kwetsbare groep neemt toe

"De leerlingen willen heel graag weer naar school en de school wil ze met open armen ontvangen", zegt Hans Wildeboer, bestuurder van het Bornego College. "Online onderwijs is niet het echte onderwijs, dat is het contact in de klas, buiten de klas."

Wildeboer wil rustig aan beginnen. "Zoals het nu lijkt moeten we de anderhalve meter aanhouden, Als het goed gaat gaan we rustig opschalen. We zien dat de motivatie van leerlingen behoorlijk achteruit is gelopen, dat betekent dat we flink aan de bak moeten. Ook docenten hebben nog wel wat zorgen. We zullen als scholen moeten zoeken naar een juiste balans."

Welzijn eerst, dan toetsen

Hij zegt dat er eerst niet veel zal worden getoetst. "We willen de leerlingen eerst weer laten wennen en werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn en niet direct de leerachterstanden inhalen. Laten we daar de tijd voor nemen." Hij ziet de opvang van kwetsbare kinderen toenemen en is daarom extra blij dat de scholen weer open kunnen.

Verder roept hij ook op om ruimte te geven voor het buitensporten van leerlingen. "Ga met de leerlingen aan de slag." De risico's zouden heel beperkt zijn en de (mentale) gezondheidswinst heel groot.