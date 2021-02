Binnenstadsmanager Hayo Galema: "Winkellui kunnen niks en dat is hopeloos"

"Winkellieden teren in op hun vermogen, op hun reserves, en die zijn eigenlijk wel weg", vervolgt Galema. "En als het vooruitzicht is dat je de komende maanden nog niet je waar kunt verkopen, dan is dat zeer schadelijk."

Winkels vallen momenteel nog niet bij bosjes om, maar de situatie is volgens Galema ernstiger dan doet voorkomen. "Heel veel uitgaven worden uitgesteld. Voorraden komen binnen, maar rekeningen worden niet betaald. Veel ondernemers kunnen hun huur niet betalen." Die uitgestelde uitgaven kunnen alleen worden betaald als er weer wordt verkocht.

Hopeloos

De ondernemers hebben nu grote behoefte aan perspectief. "Ook al is het de mededeling dat ze over drie weken weer volledig open kunnen en dat er nu alleen op afspraak kan worden gewinkeld. Mensen hebben perspectief nodig, anders weten ze niet waar ze aan toe zijn. Ze kunnen niks doen en dat is hopeloos."

Om open te kunnen, moet er de garantie zijn dat dat veilig en coronaproof is. "Garanties zijn er nooit in het leven", verklaart Galema. "Maar ik denk wel dat wij hebben laten zien dat er goede afspraken te maken zijn over het maximale aantal mensen in de winkel en de horeca, over protocollen. Ondernemers gaan daar op zeer verantwoorde wijze mee om."

Galema legt de vergelijking met bijvoorbeeld supermarkten en drogisten, die wel open zijn. "Daar kan het ook. Maar een kledingwinkel met duizend vierkante meter die een paar mensen tegelijk ontvangt, die kan niet open. En de horeca heeft ook laten zien dat ze verantwoord kunnen werken."

Gaten voorkomen

Het gevaar is volgens Galema dat er straks grote gaten vallen in de Leeuwarder binnenstad. Sommige winkels in Nederland hebben aangegeven op 3 maart uit protest toch open te gaan als er geen versoepeling voor hen komt. Of dat in Leeuwarden ook zal gebeuren, weet Galema niet, "maar ik weet wel dat het een wanhoopsdaad is, omdat mensen vinden dat het zo echt niet langer kan."