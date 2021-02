PvdA Heerenveen bezorgd over voortbestaan dorps- en buurthuizen

"Dorps- en buurthuizen hebben een belangrijke functie in de dorpen maar ook in Heerenveen zelf. Samen kunnen eten, een spelletje kunnen spelen, een vergadering of activiteit organiseren", legt PvdA-raadslid Jan Julius Buwalda uit.

Door de huidige coronamaatregelen kan dat nu allemaal niet, maar de kosten blijven wel. "Verder is er nog geen perspectief wanneer er wel weer iets mag. Dus we moeten alles op alles zetten om alle dorps- en buurthuizen te behouden." Buwalda stelde eerder al namens de Veenster PvdA-fractie vragen aan het college over de tegemoetkoming van dorps- en buurthuizen in de huidige coronacrisis.

Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag trok eerder al aan de bel omdat ze zich zorgen maken over het voortbestaan van multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. De PvdA-fractie vindt dat een zorgelijk signaal en stelt daarom opnieuw schriftelijke vragen over de kwestie.

Vragen

De fractie wil onder meer weten of het college op de hoogte was van de uitkomst van het onderzoek dat is gedaan naar de financiële situatie van MFG De Kompenije in Jubbega. Daarnaast vraagt de fractie zich af hoe het college de uitslag van het onderzoek duidt en welke acties er worden verricht om sluiting te voorkomen.

Verder is de Heerenveense PvdA raadsfractie benieuwd in hoeverre de coronapandemie invloed heeft op de financiële situatie van De Kompenije. Ook is er gevraagd wat de status is van een mogelijke tweede regeling voor dorps- en buurthuizen in gemeente Heerenveen. De eerste tegemoetkoming liep tot 1 juni 2020.