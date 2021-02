204 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, gemiddelde gaat omhoog

Ziekenhuiscijfers

Op dit moment liggen er 62 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen. Daarvan liggen er 18 op de intensive care. In Groningen liggen er 70 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 20 op de IC. In Drenthe zijn de cijfers lager, met 36 coronapatiënten in het ziekenhuis en 8 mensen op de IC.