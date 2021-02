Nieuwe schrijvers gezocht voor avonturen van Tomke

"We zoeken nieuwe schrijvers om de diversiteit te waarborgen. Iedere schrijver brengt een eigen stijl, een eigen invalshoek en een rugzak vol met creativiteit mee, waar de Tomke-werkgroep graag gebruik van maakt", legt Ciska Noordmans van de Afûk uit.

Voor de schrijfwedstrijd is het onderwerp vrij, maar wanneer er een schrijver is gevonden, krijgt die opdracht van de werkgroep. Er worden schrijvers gezocht die dat voor langere tijd willen doen. "Misschien zijn er ouders of onderwijzers die plezier hebben in schrijven." Die persoon moet wel tijd, inspiratie en skills hebben, zoals Fries schrijven en eenvoudige teksten kunnen schrijven.

Tomke bestaat 25 jaar

Tomke bestaat al sinds 1996. De Afûk brengt twee keer per jaar een Tomkeboekje uit, er worden ook verhaaltjes voor Omrop Fryslân televisie geschreven. Op Tsjil zijn honderden aflevering te zien.

De winnaars van de schrijfwedstrijd worden voor 15 mei bekend gemaakt en zijn op 12 juni te gast op de 25e verjaardag van Tomke.