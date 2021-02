Mbo mogelijk een dag open; studenten en docenten hebben vooral behoeft aan contact

Er is vooral behoefte aan contact, zegt Jan Dijksma van het Friesland College, een van de mbo-instellingen in onze provincie. "Onderwijs drijft vooral op contact. Je merkt aan alle kanten dat contact belangrijk is. We juichen het absoluut toe om les te geven, om in de praktijk dingen samen te doen. Dat is online lastig."

Vooral voor de eerstejaars is die behoefte aan fysieke les er. "Die hebben al hun eindexamen gemist en komen in het beroepsonderwijs terecht, dan heb je een rare start. Er is dus absoluut behoefte aan contact. Elke verruiming van de regels is welkom." Ook docenten missen het contact. "Online is toch anders en bij het mbo is praktijk een belangrijk examenonderdeel."

Als de regels ruimer worden, kan de opleiding de lessen zo weer oppakken. "We werken al langer met de anderhalve meter afstand, de ruimtes zijn er op ingericht."