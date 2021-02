Huizenprijzen opnieuw hoger dan vorig jaar; "voor koper is het lastig"

Sinds het dieptepunt qua huizenprijzen in de zomer van 2013 zijn de huizen alleen nog maar duurder geworden. In vergelijking met de huizenprijs in 2015 waren de prijzen in januari 2021 maar liefst 42 procent in prijs gestegen.

Boven de vraagprijs

Willem Donker, voorzitter van makelaarsvereniging NVM Fryslân, merkt dat huizen regelmatig boven de vraagprijs weg gaan. "Dan gaat het vooral om huizen van zo'n twee ton, de starterswoningen zeg maar. Daar is de vraag momenteel het grootst." De NVM heeft een 'kraptemeter', waarmee ze kunnen meten naar welke woningen de grootste vraag is. "Voor bepaalde huizen is de krapte 1,7. Dat betekent dat mensen in die klasse niet eens uit twee huizen kunnen kiezen. Ter vergelijking: in de crisistijd waren dat er 32."

Lage hypotheekrente

Momenteel is de hypotheekrente 1,5 procent, wat voor veel starters heel aantrekkelijk is. Donker: "Als starters kunnen kiezen tussen huur en koop, dan zijn ze goedkoper uit als ze een koopwoning hebben. Ze storten zich massaal op de koopmarkt. Voor elke woning die wij te koop zetten, zijn er wel 15 belangstellenden. Voor mensen die een huis verkopen, is dat prachtig. Maar voor kopers is het lastig."

Wanneer stopt het?

De grote vraag is uiteraard: wanneer stopt de groei van de huizenprijs weer? Donker weet het niet. "Het is heel lastig om daar iets over te zeggen. De verwachting was dat de huizenprijs zou dalen nu in de coronacrisis, maar dat is niet gebeurd. Wat ik zelf ook heel bijzonder vind, is dat het consumentenvertrouwen kennelijk nog steeds heel hoog is, ook al staat de wereld in brand."