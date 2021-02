Lemsters in actie vanwege parkeerproblemen

Bewoners moeten de auto nu een stuk verder weg parkeren en dat is vooral voor de wat oudere mensen een probleem. Bovendien wordt het daardoor elders weer drukker met auto's.

De PvdA in de gemeente De Fryske Marren stelt nu vragen in de raad, ze willen weten of de gemeente wel heeft nagedacht over de problemen en of ze op korte termijn een oplossing kunnen bedenken, want anders blijft deze situatie zo twee jaar bestaan.