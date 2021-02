Mooi weer helpt horecaondernemers maar een beetje: "Er kan op veel plekken nog geen geld worden uitgegeven"

Waar verblijfsaccommodaties het redelijk druk hebben, heeft de recreatiesector het over het algemeen zeer zwaar, merkt Martin Cnossen van Merk Fryslân. "Ook al mogen accommodaties weer open, wat er wordt verdiend is veel minder. De besteding is het grote probleem. Er kan op veel plekken geen geld worden uitgegeven. Als we nu op pad gaan, dan houdt het met tien euro aan uitgaven wel op. Terwijl dat in het verleden wel honderd euro was."

Twijfels over bijdrage

Ook al is er financiële compensatie, het blijft heel lastig voor de recreatiesector om het hoofd boven water te houden. Cnossen: "Veel ondernemers zijn door hun spaarcenten heen. Het gevoel dat we als recreatiesector bijdragen aan de oplossing neemt ook af. Als ondernemers vragen we ons steeds vaker af of het wel helpt dat we dicht zijn. Kunnen we niet open met hulp van testen en testuitslagen? We moeten zien hoe we hier samen uitkomen. Dat is ingewikkeld. Heel ingewikkeld."