Winkelgebieden in hele land willen open: "De nood wordt per week groter"

Winkeliers, kappers, horecaondernemers en de cultuursector staan te springen om weer klanten te ontvangen. Zo ook in Heerenveen. "We hebben hier ruim 200 winkeliers en horecaondernemers, waarvan maar een heel klein deel open is. Het grootste deel is dicht en heeft een voorraad waar ze mee blijven zitten. Wanneer ze straks open mogen, zullen ze nieuwe voorraad moeten inkopen, maar daar is geen geld voor. Ik ken ondernemers die de touwtjes net aan elkaar kunnen knopen met potjes hier en potjes daar. En zelfs met steun van familie."

Stille faillissementen

Volgens De Vries moet de lockdown niet veel langer meer duren, want dan vallen ondernemers massaal om. "Ik verwacht heel wat stille faillissementen. De uitgestelde belastingmaatregelen zullen straks ook terugbetaald moeten worden. De fiscus zal deze zomer een brief sturen met het vriendelijke verzoek om ook dat geld terug te betalen. Zo blijft het dweilen met de kraan open. Tegen beter weten in gaan ondernemers door om maar te overleven. Iedere ondernemer denkt; 'Nog één maand, dat moet lukken'. Je blijft hopen dat er iedere maand groen licht komt, maar die hoop blijft maar uit."

Volop onbegrip

Waar er in het begin van de lockdown nog begrip was voor de maatregelen, neemt dat steeds verder af. De Vries: "Ik merk vooral veel onbegrip. In het grootste deel van Europa zijn de winkels gewoon open. Als ik dan kijk naar de verschillen qua besmettingscijfers, dan zijn die er bijna niet. Dus waarom mogen bij ons de deuren niet weer open? Daar heerst veel onbegrip over."

Gaten in de binnenstad

De binnenstadmanager maakt zich steeds meer zorgen over mogelijke gaten in het winkelgebied wanneer de deuren nog langer dicht moeten blijven. "We hebben al panden die leeg staan, maar daar komen zeker nieuwe lege panden bij. Dat gaat ook ten koste van ondernemers die wel blijven. De binnenstad wordt steeds minder interessant voor winkelend publiek. Ook zal het publiek weer moeten wennen om naar een winkel toe te gaan. Want online winkelen is toch ook wel erg gemakkelijk, hebben we gemerkt. Het beeld dat we voor de toekomst hebben, dat ziet er voorlopig niet goed uit."