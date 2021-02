Dierenarts en FNP'er Roel Falkena (84) overleden

Roel Falkena werd geboren in Sneek in 1936. Na het christelijk lyceum studeerde hij dierengeneeskunde in Utrecht, waar hij ook bestuurslid van de Friese studentenvereniging Redbad was. Na zijn militaire dienst kreeg hij in 1964 een veeartsenpraktijk in Beetsterzwaag, die hij zou uitoefenen tot 1999.

Politiek actief

Van 1979 tot 1984 was hij bestuurslid van de FNP. Van 1987 tot 1999 was hij lid van Provinciale Staten voor FNP. Van 1999 tot 2004 zat hij voor de FNP in de raad van de gemeente Opsterland. De FNP-afdeling Opsterland had hij zelf opgericht.

Voor Roel Falkena was de FNP de enige politieke partij. Andere partijen in Fryslân noemde hij 'filialen van een Hollands grootbedrijf'.

Europese Vrije Alliantie

In 1981 stond Falkena aan de wieg van de Europese Vrije Alliantie, de bond voor regionale partijen in Europa. Falkena had ook buiten de politiek verschillende bestuursfuncties. Hij was van 1970 tot 1976 voorzitter van Tryater en na zijn politieke carrière tien jaar voorzitter van de Stichting Slach by Warns.

Tot 2011 was hij voorzitter van de Stichting Slach by Warns. Als spreker bij de Warnsherdenking pleitte hij in 1983 voor zelfbestuur voor Fryslân.

Falkena was twee maal getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk had hij drie kinderen. Hij wordt donderdag begraven.