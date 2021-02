"Avondklok drie weken langer om kleine versoepelingen mogelijk te maken"

Zo is het de bedoeling dat kappers vanaf 2 maart weer open mogen. Wel zal dat alleen op afspraak zijn en moeten ze vooraf van de klant duidelijk hebben of die klachten heeft. Ook het voortgezet onderwijs mag vanaf 1 maart weer open. Leerlingen kunnen dan anderhalve dag per week les krijgen. In het MBO zou het gaan om 1 dag les per week.

Het kabinet zou er ook over nadenken om winkelen op afspraak mogelijk te maken. Daar wordt wel bij gezegd dat de versoepelingen weer teruggedraaid kunnen worden wanneer het aantal besmettingen weer oploopt.

Dinsdag 23 februari is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.