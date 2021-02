SC Heerenveen en FC Groningen delen punten in noordelijke derby

In het begin van de wedstrijd was van beide kanten voorzichtig. Het duurde dan ook even voordat er een kans te zien was. Met name FC Groningen probeerde Heerenveen het voetbal onmogelijk te maken. Halverwege de eerste helft een grote kans, toen Lasse Schöne een bal op doel kon schieten. Zijn kogel kon weggebokst worden door keeper Padt van Groningen.

Een paar minuten later kreeg Joey Veerman dé kans om de 1-0 te maken na een foutje van Te Wierik. Veerman kon alleen op de keeper af, maar het schot van de Volendammer raakte helaas de paal.

Net voor de rust kwamen de Friezen op voorsprong. In een fantastische aanval vond Joey Veerman zijn maat Henk. De spits kon de bal afleggen op Siem de Jong, die er 1-0 van maakte.

Groningen beter in de tweede heflt

Heerenveen begon de tweede helft met een tegenvaller, toen Schöne in de kleedkamer moest achterblijven. Hij werd vervangen door Rodney Kongolo. Door de achterstand wist Groningen dat ze wat moesten proberen. Dat leverde een paar kleine kansen op, onder andere voor spits Strand Larsen, maar keeper Erwin Mulder kon redding brengen. Ook invaller Abraham was dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging net naast.

De thuisploeg kwam onder druk te staan, terwijl Groningen steeds meer balbezit kreeg. Het leek wachten op de gelijkmaker, maar aan de andere kant van het veld waren er nog kansjes voor Henk Veerman. Groningen zette steeds meer druk op het doel van Mulder. Zo kopte Strand Larsen uit een verre ingooi op de lat, maar het leek erop dat Heerenveen stand kon houden.

Helaas was dat buiten Tomas Suslov gerekend, die van ver buiten de zestien meter uithaalde en de gelijkmaker achter Mulder schoot. In een hectische slotfase probeerden beide ploegen nog als winnaar van het veld te komen, maar daar slaagden ze beide niet in.