Dag van de Moedertaal: "Ook het Stellingwerfs zal overleven"

"Zelfs al zou onze taal verdwijnen, dan nog is het belangrijk om je er voor in te zetten omdat het ons historisch erfgoed is", vindt Darwinkel. Als nieuwe directeur van het taalinstituut van de Stellingwerven wil hij echter alles doen om het Stellingwerfs als levende taal in stand te houden. Dat gebeurt door het opzetten en steunen van projecten in het onderwijs en op het gebied van literatuur en muziek.

Maar Darwinkel ziet ook dat het met name lastig is om nieuwe generaties hier warm voor te krijgen. "Ze zien iedere dag filmpjes op internet en sociale media en die zijn vaak in het Engels of hooguit in het Nederlands. Fries en Stellingwerfs schieten er dan volledig bij in. Verder is het zo dat ook de moeders van nu (en ook de vaders uiteraard) veel minder hun eigen moedertaal nog gebruiken dan vijftig jaar geleden in de omgang met hun eigen kinderen. "Dat is zelfs bij ons thuis al zo", erkent Darwinkel, "omdat mijn vrouw in een andere taal is grootgebracht."