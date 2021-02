Vraagtekens bij Henk de Jong in aanloop naar derde wedstrijd in zeven dagen

Basisplaats voor Bangura

Met het uitvallen van Sambissa is het duidelijk dat Alex Bangura zijn plaats als linksback zal overnemen. Hij was in de wedstrijd tegen Jong Ajax ook al de vervanger van Sambissa. Ook hij zegt dat het rustig is in de groep, ondanks het puntverlies tegen Jong Ajax."De stemming is relaxed. Natuurlijk hadden we willen winnen."

Bangura zit al een tijd tegen een basisplaats aan, maar moet Sambissa steeds voor laten gaan. Hoe is dat voor hem? "Ik zit er dicht tegen aan, dat voel ik zelf ook. Het is lastig. Je wilt altijd spelen maar Sambissa is een goede concurrent. Ik probeer op de training aan de trainer te laten zien dat ik er ook nog ben."