Protesten tegen coronabeleid op Zaailand in Leeuwarden en bij gemeentehuis Drachten

Op het Zaailand in Leeuwarden is het flink druk, maar gemoedelijk. Er zijn inmiddels enkele honderden mensen aanwezig. De politie is er ook om de situatie in de gaten te houden. Ook roepen ze de mensen op om anderhalve meter afstand te houden.

Ook in Drachten

Voor het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten hebben tientallen mensen zich verzameld. Er zijn flyers neergelegd met de tekst 'heel Nederland gaat kapot met dit beleid'. Verder zijn er honderden schoenen neergezet.