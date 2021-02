Aris Leeuwarden stelt doelstelling bij: "We verdienen het niet om in de top zes te zitten"

Het felle spel is precies wat Osaikhwuwuomwan bracht bij de Leeuwarders. Ze hadden de 2,11 meter lange center goed kunnen gebruiken tegen Amsterdam, maar Naciri wil over een gemis niet praten. "Nee, want we kunnen met dit team gewoon winnen. Daar zijn geen excuses voor."

Of Osaikhwuwuomwan nog terugkeert in het shirt van Aris is onduidelijk. "Dat zal de toekomst uitwijzen", zegt Naciri. De club gaat eind deze maand met de speler om tafel.

Top zes

Met nog vier wedstrijden te gaan en een gat van vier punten met nummer zes Heroes Den Bosch is de winnaarspoule zo goed als zeker nu uit het zicht. "We verdienen het niet om in de top zes te zitten", is het harde oordeel van Naciri, die aan het begin van dit seizoen de top zes nog wel als doelstelling had. "Je kunt niet zomaar iets zeggen en dan verwachten dat het zomaar komt. Dat hebben we niet kunnen laten zien, dus dan hoor je daar ook niet thuis en moeten we verder kijken."

Aris hoopt via de 'verliezerspoule' nog wel de play-offs om het kampioenschap te halen. Daarvoor moeten ze bij de beste twee van de zes eindigen. Coach Naciri kan om dat te behalen dus in ieder geval weer beschikken over Frazier en Dedecker. "Het neemt wat druk af van Tim Hoeve, die heel veel heeft moeten spelen de laatste tijd. Ook op de training kunnen we weer met tien mensen trainen. Dat gaat ons wel een hoop helpen de komende weken", aldus Naciri.