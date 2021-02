Basketballers Aris verliezen in laatste seconde van Apollo Amsterdam

Na een zenuwachtig begin van beide kanten was het uiteindelijk Aris dat als eerste een kleine voorsprong pakte (11-5). Met name Sjoerd Koopmans was in het begin op dreef met 7 punten op dat moment. De Leeuwarders konden de voorsprong vasthouden, tot er na het eerste kwart een tussenstand van 18-8 op het bord stond.

Het lukte Aris niet om de voorsprong in het tweede kwart uit te breiden. Het was juist Apollo dat met sterk spel terugkwam in de wedstrijd, terwijl de Leeuwarders er niets van bakten. Aan de hand van Hicham Kherazzi gingen de Amsterdammers zelfs met een voorsprong (25-31) de rust in.

Buzzer beater voor Apollo

Ook na rust was het spel van beide ploegen niet goed. Er gingen veel vrije worpen mis, en ook het percentage rake driepunters was behoorlijk laag. Aan het eind van het derde kwart was Apollo zelfs uitgelopen (40-49). Aan de hand van Jean-Victor Mukama en Chad Frazier knokte Aris zich terug in het duel. Met nog vier minuten te gaan stond er 51-51 op het bord en was alles weer mogelijk. In een spannende slotfase kon het vervolgens beide kanten op. Bij een stand van 60-60 was het uiteindelijk een zogenaamde buzzer beater, een schot in de laatste seconde, van Floris Versteeg die Apollo de overwinning bracht.

Apollo had tot nu toe alle wedstrijden verloren dit seizoen. Aris blijft na de nederlaag staan op twee overwinningen.