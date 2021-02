8501Indie winnaar Friese Popprijs 2020; Cloudsurfers zijn 'Beste Nieuwkomer'

De winnaars zouden eigenlijk in december al bekend gemaakt worden, maar toen kon het jaarlijkse evenement van Friesland Pop niet doorgaan vanwege de lockdown. In verband met de coronamaatregelen was de uitreiking digitaal. De optredens waren vantevoren opgenomen in theater De Koornbeurs in Franeker. Ook de uitreiking van de Bernlef Prijs aan de band It Dockumer Lokaeltsje was in december opgenomen en in de montage verwerkt.

Naast de 'Friese Popprijs 2020' en de award voor beste nieuwe artiest werden er nog twee prijzen uitgereikt. Zo ging de prijs voor beste clip naar YannO x Puri x Adje met het nummer Loco. De prijs voor 'Song van het Jaar' ging naar de rappers Hiemstrowski & Vintouch met hun nummer Diepe Dalen.