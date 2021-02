LDODK hard onderuit op visite bij Groen-Geel

LDODK kwam snel uit de startblokken. Al na een paar minuten hadden ze een klein gaatje te pakken (0-20, maar Groen-Geel kon dat net zo snel weer omdraaien naar een kleine voorsprong (3-2). Beide ploegen waren in de eerste helft niet bijzonder scherp onder de korf en hadden moeite om de score op te voeren. Groen-Geel hield wel de voorsprong vast, en ging met 9-7 de rust in.

In de tweede helft zag LDODK de achterstand alleen maar groter worden. Groen-Geel liep uit naar 16-9, en even later zelfs naar 20-11. Daarmee was het duel gedaan voor LDODK.

Spanning in poule A

Het duel tegen Groen-Geel was de zesde wedstrijd in de Korfbal League van dit seizoen. De ploeg uit Wormer was de eerste tegenstander die LDODK voor een tweede keer tegenkwam. Het eerste duel ging met 23-18 naar LDODK.

Vanwege het coronavirus is de Korfbal Leauge dit seizoen opgedeeld in twee poules van zes. De top vier van elke poule plaatst zich voor de play-offs om het landskampioenschap. In de poule van LDODK, poule A, is PKC koploper met 6 overwinningen uit 6 wedstrijden. Daarachter hebben LDODK, Blauw-Wit, Groen-Geel en KZ allemaal 3 keer gewonnen en 3 keer verloren.