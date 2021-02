Volleybalvrouwen VC Sneek oppermachtig tegen Set-Up '65: 3-0

In de eerste set kon Set-Up '65 aardig meekomen. Halverwege de set maakte Sneek het verschil bij een voorsprong van 12-10. Een paar goede punten later stond het zomaar 17-10. Dat verschil was voor Set-Up niet meer goed te maken, en Sneek liep tegen het einde van de set zelfs nog verder weg.

De Sneker vrouwen hadden het gaspedaal gevonden, en maakten er in de tweede set snel 7-1 van. Daarna kwam er wel wat meer tegenstand, zo werd het verschil teruggebracht naar 2 punten (15-13), maar een bedreiging voor setwinst leek het niet. Met name door de opslag van Nienke Tromp kon Sneek tegen het einde van de set weer uitlopen.

De derde set was er eentje voor de statistieken. Het verzet van Set-Up was weg, en Sneek kon de winst eenvoudig binnenhalen.