Eerste bewoners verhuizen naar nieuwe zorgstudio's van Talant in Dokkum

"We kijken zeer tevreden terug op dit project. Het hele proces verliep heel soepel en we hebben geen last gehad van bijzondere tegenslagen. Het is een bouw om 'u' tegen te zeggen", vertelt Henk van der Veen, projectleider bij Talant.

Groot verschil

Het verschil met de oude locatie, de Omloop in Dokkum is enorm. "Eerst deelden acht bewoners één sanitaire unit met elkaar. Nu heeft iedere bewoner een eigen studio met een grote badkamer waar ze beschikken over een eigen wc en grote doucheruimte." Dat is volgens Van der Veen ideaal voor het zorgpersoneel, omdat er nu een douchebrancard in de ruimte past.

Een andere grote vooruitgang is het nieuwe zorgdomoticasysteem. Daarmee worden verschillende signalen van de bewoners opgepikt en komen meldingen binnen op één smartphone van de zorgverleners. "De smartphone is het heilige middel van de zorgmedewerkers want ze kunnen de bewoners goed in de gaten houden. Stel dat er bijvoorbeeld iemand bij de voordeur staat, dan kunnen we op deze manier makkelijk er deur openen."

Verhuizing in coronatijd

Door de corona zorgt de verhuizing van de bewoners en de hele inboedel iets meer inspanning dan normaal. Om alles in goede banen te leiden, wordt er gewerkt volgens een draaiboek. Toch liep het proces in het begin iets minder snel dan verwacht: "In december en januari hadden we te maken met een corona-uitbraak en daardoor moesten wij de verhuizing uitstellen. Maar nu zijn we dus echt los en deze week en volgende week zijn we druk bezig", zegt Van der Veen.

Iedereen houdt zich daarbij zo goed mogelijk aan het draaiboek en de regels. "Zo worden de taxi's waarmee we de bewoners vervoeren naar de nieuwe locatie aan de Hantumerweg continu schoongemaakt en komen zij niet in contact met de mensen die de inboedel verhuizen. Zij kruisen elkaar niet omdat ze een andere ingang gebruiken."