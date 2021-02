Eindelijk een nieuwe heup voor Jan de Groot uit Minnertsga: "Oh, wat ben ik gelukkig"

De operatie is nu enkele dagen geleden en De Groot vertelt dat het smoordruk was in het ziekenhuis. "Er waren 34 bedden in het ziekenhuis en er waren nog maar 4 over." Die drukte door het coronavirus is een van de redenen dat het langer duurde voordat de Groot geholpen werd. Maar het had nog een reden.

De Groot vertelt dat hij misschien wel iets te bescheiden is geweest over hoe erg de pijn was. "Het ging heel snel achteruit. Die pijn had mij in bedwang. Maar ik ben te goed geweest richting het ziekenhuis. De mensen hadden het smoordruk met corona. De huisarts kwam hier ook al eens. Die zei dat ik wat langer had moeten aanhouden."

Huisarts Pijman zegt met klem dat het belangrijk is om op tijd aan de bel te trekken. Dat mensen niet moeten rondlopen met pijn of klachten. "Dat zeggen we steeds, zeker in coronatijd, anders worden echt belangrijke diagnoses te laat gesteld."