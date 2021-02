Hoogspringer Douwe Amels wint 14e nationale titel

Het is voor Amels de zevende indoortitel bij het hoogspringen. Eerder in zijn carrière werd hij ook al zeven keer kampioen buiten. De Drachtster had een grote voorsprong op de rest van het podium. Ridzerd Punt, nog maar 15 jaar oud, werd tweede met 2.07 terwijl de 16-jarige Jamie Sesay derde werd met dezelfde hoogte.

Amels probeerde nog om zich te plaatsen voor het EK indoor in Torun, in Polen. Daarvoor moest hij over 2,26 springen, maar hij slaagde daar niet in. Volgens de hoogspringer kwam dat omdat het seizoen door corona eigenlijk te kort is geweest om echt top te zijn. "Ik heb maar twee wedstrijden gesprongen deze winter en dat is net te weinig om alles op orde te krijgen."