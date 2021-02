Fûgelpits in Moddergat wil compensatie voor inzet bij bestrijding vogelgriep

"Als opvang hebben we ook een signaleringsfunctie", vertelt vrijwilliger Rinaldo Korst van de Fûgelpits. "Toen we hoorden dat er dieren besmet waren, hebben we dat direct laten onderzoeken." De dieren konden vanwege het virus niet meer binnen de opvang worden geholpen. "Dieren met symptomen wilden we niet op het terrein hebben, want je kunt ze niet genezen." De dieren moesten ook zo min mogelijk worden verplaatst, om verspreiding van het virus te voorkomen.

"Ging ons heel erg aan het hart"

Er zat dus niets anders op dan de dieren afmaken. "We hebben in totaal zo'n 7.000 ganzen en eenden geruimd. It Fryske Gea en Dier in Nood hebben ook geholpen", vertelt Korst. "Dat ging ons heel erg aan het hart, want het liefst wil je alle dieren helpen. Maar dit was de enige hulp die we konden bieden." Inmiddels is het in Fryslân weer rustig wat de vogelgriep betreft.

Bij het ruimen zijn nogal wat kosten gemaakt. "We schatten het op zo'n 10.000 euro. Dat ging naar het euthanaseren en opruimen van de vogels, brandstof voor het rondrijden, desinfectiematerialen, beschermende middelen", somt Korst op. Dat geld had de Fûgelpits eigenlijk in zijn opvancentrum willen steken. "Dat moeten we nu op de lange baan schuiven."

Wie moet er betalen?

Het opvangcentrum heeft inmiddels bij verschillende overheden aangeklopt voor compensatie. "Wij hebben alles opgeruimd om het te beperken, ook voor de omgeving. Dat geld hebben we niet zomaar liggen." Het verzoek heeft tot nu toe echter niets opgeleverd. "De gemeente zegt dat ze niks kunnen doen en dat het vanuit de provincie of de overheid moet komen. De vraag is waar het nu echt vandaan moet komen, maar daar is nog geen antwoord op."

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de kwest "Stichting Dierenlot is er ook mee bezig. Dus we zijn er allemaal druk mee bezig. Maar het is nu gewoon afwachten."