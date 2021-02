Pianist Frans Douwe Slot is terug op de concertpodia

Vocale dystonie is een aandoening waar meer musici mee kampen, maar er rust een taboe op. "Het komt het meest voor bij gitaristen en dan staan op de tweede plek de pianisten", vertelt Slot. "Iemand die geld verdient met muziek en last heeft of krijgt van deze kwaal, zal dat niet zo snel zeggen uit angst opdrachten mis te lopen." Bij Frans Douwe Slot was de vocale dystonie zo ernstig dat hij niet meer kon spelen. "Misschien heb ik het altijd wel gehad, dat weten weten we niet. Ik dacht altijd dat het aan mijn techniek lag en dus ging ik nóg harder studeren, wel elf, twaalf uur per dag. Ik weet nu dat dat juist een averechts effect heeft gehad."

Musiceerkramp

Vocale dystonie is een neurologische aandoening en wordt ook wel 'musiceerkramp' genoemd. Een bepaalde verbinding in de hersenen wordt niet gelegd en het brein zoekt dan naar een compensatie. Bij Slot zit de kwaal in de middelvinger van zijn rechterhand. De twee vingers ernaast zijn de compensatievingers. "Toonladders. Een basale oefening voor de pianist. Ik kon het niet, ik legde er daarom zo'n focus op dat alles verkrampte." Hij kreeg last van zijn pols, zijn schouder, de rug en het duurde lang voordat duidelijk werd wat er aan de hand was. "Mensendiektherapie, Cesartherapie, fysiotherapie, noem het maar op, ik heb alles geprobeerd. En de therapeuten deden hun best, maar wisten het niet."

Concertpianist

Na zijn conservatoriumexamen ging Frans Douwe Slot verder met de studie 'uitvoerend artiest'. Die drie jaar zijn heel zwaar geweest omdat de vocale dystonie steeds duidelijker aanwezig was, zonder dat hij wist wat er precies aan de hand was. "Voor mijn examen heb ik een half jaar lang één uur per dag gestudeerd en zo heb ik het toch gehaald. Maar ik heb het heel zwaar gehad."