Cambuur Sjoernaal: Cambuur laat twee dure punten liggen tegen Jong Ajax

SC Cambuur heeft vrijdagmiddag twee dure punten laten liggen. Op Sportcomplex De Toekomst in Amsterdam kwamen de Leeuwarders niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax. Ze kregen voldoende kansen, maar de afwerking was niet scherp genoeg. Robert Mühren maakte de Cambuur-goal en dat was zijn vijftigste in dienst van de club uit Leeuwarden. In het Cambuur Sjoernaal blikken we terug op de wedstrijd.