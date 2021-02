Omrop TIP: Een 'blue zone' in de Friese bossen

Blue zone

Jon Brouwers is huisarts in Bakkeveen. Zij introduceerde een nieuw concept van gezondheidszorg in haar dorp in het bosrijke zuidoosten van Friesland. Geen pillen, maar een andere leefstijl zou de oplossing zijn voor de meeste ouderdomskwalen. Samen met zo'n veertig vrijwilligers wil Brouwers van Bakkeveen een 'Blue Zone' maken. Een plek waar mensen minder ziek zijn en gelukkiger oud worden.