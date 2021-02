Orgelmuziek kerkdiensten klinkt op nieuw YouTube-kanaal Omrop Fryslân

Jochem Schuurman is een van de organisten. "Ik vind het een heel goed initiatief dat de orgelmuziek zo wordt opgepakt. In Franeker heb ik wel gezien dat er veel meer mensen naar de diensten kijken dan dat er gewoonlijk in de kerk komen. Dat levert ook veel leuke reacties op, ook aan mij persoonlijk. Mensen weten mij op diverse manieren te vinden. Van mailtjes, appjes en berichten op Facebook tot kaarten of zelfs een bos bloemen."

Inmiddels verlopen de kerkdiensten in Franeker weer 'normaal', zonder de cameramensen van Omrop Fryslân. De wekelijkse dienst wordt nu elke maand in een andere plaats opgenomen. Wel heeft het orgel van de Martinikerk "goed in the picture gestaan", aldus Schuurman.

Orgelmuziek populairder?

Of de orgelmuziek nu ook populairder wordt, vindt hij lastig te zeggen. "Wij zitten nog in een gekke tijd, waarin nog weinig kan worden georganiseerd. Als we straks weer met de concerten kunnen beginnen, zien we pas of er nu ook meer mensen op afkomen of niet. Maar het is geweldig dat de orgelmuziek nu ook met het YouTube-kanaal zo wordt opgepakt en dat ik dat met de andere organisten kan doen."