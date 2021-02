Verpleeghuis Berchhiem bijna coronavrij: nog twee afdelingen in quarantaine

In totaal mogen bewoners hooguit drie vaste bezoekers hebben, die in hun eentje langskomen. Nog niet het hele verpleeghuis is coronavrij. Twee afdelingen blijven gesloten, omdat daar nog een positieve uitslag is binnengekomen. De bewoners van die afdelingen worden in de loop van volgende week opnieuw getest.

Begin februari was er een grote corona-uitbraak in Berchhiem. Bijna honderd mensen, bewoners en medewerker, testten positief op het virus. Veertien bewoners zijn aan het virus overleden.