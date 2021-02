Avondklok blijft van kracht, want Eerste Kamer stemt voor spoedwet

Een dag geleden stemde de Tweede Kamer in met de wet, maar daar was ook veel kritiek. De verwachting was wel dat de Eerste Kamer ook akkoord zou gaan, omdat de partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, in de Senaat een meerderheid hebben van 52 van de 75 zetels.

De VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA en de fractie-Otten stemden voor de avondklok. PVV, FVD, JA21, SGP, Partij voor de Dieren en de fractie-Nanninga waren tegen.

Voor het geval dat

Het kabinet wil de spoedwet achter de hand hebben voor het geval dat de rechter ook in hoger beroep van oordeel is dat de juridische basis van de avondklok niet klopt. De uitspraak in dat hoger beroep is op vrijdag 26 februari.

Eerder bepaalde het kabinet dat de avondklok op 3 maart afloopt. Dinsdag maakt het kabinet op een persconferentie bekend of de maatregel wordt verlengd. De avondklok werd ingevoerd op 23 januari.

Senatoren na de avondklok thuis

De leden van de Eerste Kamer moesten zelf wel een avondklokverklaring invullen, want ze waren niet voor 21.00 uur klaar. Voorzitter Jan Anthonie de Bruin waarschuwde de senatoren 's middags al dat ze de papieren in orde moesten maken.