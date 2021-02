Baard in actie tegen ontslag postbode: "We vertrouwen hem op zijn ogen"

Wagenaar bezorgde de laatste zes jaar de post op zo'n 300 adressen in Baaium, Húns, Leons, Baard, Jorwert en het buurtschap Fûns. Hij was in die dorpen een vertrouwd gezicht geworden op zijn scooter met de grote postmanden voor- en achterop. In deze dorpen is nu een petitie opgezet om Henk te kunnen houden. Die wordt massaal ondertekend.

Erg blij

"We kunnen ons gewoon niet voorstellen dat Henk niet integer is", zegt Benedictus. "De klachten zijn niet mis, maar het zijn twee klachten in zes jaar. Was dan even met Henk om tafel gegaan. We geloven Henk eerder dan dat we het handelen van PostNL goedkeuren. We zijn als klanten erg blij met Henk en hopen zo een statement te maken. We hopen dat PostNL op zijn stappen terugkomt en dat Henk weer onze postbode wordt."