Cambuur speelt op het tandvlees: "We hebben ook enkele tikjes gehad"

Lassina Traoré stond in de slotfase oog in oog met Cambuurdoelman Sonny Stevens. Hij schoot over. "Ze krijgen altijd wel een kans", zegt verdediger Mac-Intosch. "Dit was gelijk een grote. Gelukkig gaat-ie er niet in, want het was ook helemaal niet terecht geweest."

De meeste kansen waren voor de Leeuwarders. Vooral in de eerste helft had Cambuur moeten scoren. "Als je 3-0 voorstaat bij rust, zou het heel normaal zijn", volgens Mac-Intosch.

Complimenten voor Ajax-keeper Scherpen

Doelman Kjell Scherpen hield Jong Ajax overeind. "Net of is de goal dan veel kleiner", zegt trainer Henk de Jong. "Hij is ook groot en breed. Hij pakte een paar ballen eruit, niet te geloven. Dat deed hij de hele eerste helft."

Cambuur scoorde dus niet voor de pauze, Jong Ajax deed dat wel, nadat David Sambissa de bal verloor. Was dat een fout van Sambissa? "Dat weet ik niet", zegt Mac-Intosch. "Ik weet niet of de bal van Schouten op Sambissa goed was. Sambissa zei zelf dat-ie 'm binnen kon houden, maar dat-ie z'n enkel verzwikte op het kunstgras. Ik denk meer dat het pech was."