Cambuur verspeelt twee punten in Amsterdam

De eerste kansjes waren voor de Leeuwarders. Issa Kallon dwong Kjell Scherpen al in de eerste minuut tot een redding en een tijdje later kon de keeper opnieuw een treffer van de snelle vleugelspeler voorkomen. Nog in de beginfase kreeg ook Nick Doodeman een grote kans voor Cambuur, na een fout in de opbouw bij Jong Ajax. Alweer stond Scherpen in de weg.

Goals na balverlies

Na twintig minuten spelen kwam Jong Ajax op voorsprong. David Sambissa verspeelde de bal bij de zijlijn en raakte daarbij geblesseerd. De bal kwam uit bij Naci Ünüvar. Die schoot eerst op Sonny Stevens, maar benutte de rebound. In het laatste deel van de eerste helft speelde Cambuur niet geweldig, maar er kwamen nog wel een paar grote kansen. Doodeman Mühren en ter Heide scoorden niet.

Net na de pauze profiteerde Cambuur wel van een fout bij Jong Ajax. Nick Doodeman kwam in balbezit en gaf de bal aan topscorer Robert Mühren. Die schoot zijn 24e van het seizoen binnen.

Cambuur komt er goed mee weg

In het laatste halfuur schoot Kallon in het zijnet en was Mühren te wild met een schot vanuit een kansrijke positie. Diep in blessuretijd kwam Cambuur er goed mee weg. Jong Ajax-spits Lassina Traoré stond oog in oog met Stevens en schoot over het net.

SC Cambuur blijft wel koploper in de eerste divisie. De ploeg van Henk de Jong heeft 57 punten uit 24 wedstrijden. De Graafschap heeft vier punten minder. Almere City staat derde met 50 punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Komende maandag speelt Cambuur opnieuw tegen een belofteploeg. Dan moeten de Leeuwarders naar Jong FC Utrecht.