Wietknippers in Drachten veroordeeld tot een maand celstraf

Een 54-jarige Albaniër moest vrijdag voor de rechter komen vanwege het knippen van wiet in Drachten. In november deed de politie een inval in een woning aan de Voorhuis vanwege een wietkwekerij. In het huis stonden 473 wietplanten. De Albaniër was met een andere verdachte van 41 jaar planten aan het knippen. De beide knippers kregen van de rechter een maand celstraf. De andere verdachte verscheen niet op de zitting.