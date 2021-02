Muziekgebouw Dokkum vliegt opnieuw in brand: tweede keer in één dag

In alle vroegte was er een korte felle brand in het muziekgebouw. In eerste instantie werd gedacht aan een brand in de oude sporthal aan de Hoedemakersweg. Het bleek echter te gaan om het oude gebouw van muziekvereniging DoMoKu. Dat kan als verloren worden beschouwd.

's Middags waren de vlammen minder groot. De brandweer had het vuur snel onder controle.