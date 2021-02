Rijkswaterstaat gebruikt onderzoek voor terugbrengen zeegras in Waddenzee

Het blijkt dat of zeegras het goed doet te maken heeft met de kwaliteit van water en afzettingen en de beweging van het water. Andersom beperkt vervuiling door cadmium, ammoniak en veel zwevende stof de terugkeer van de plant.

Verdwenen

Zo'n 100 jaar geleden kwamen zeegrassen nog veel voor in de Waddenzee. Dichte zeegrasvelden boden beschutting aan allerlei soorten. Maar door het aanleggen van de Afsluitdijk, ziekten en slechte waterkwaliteit verdween het zeegras uit de Nederlandse Waddenzee. Rijkswaterstaat werkt aan het terugbrengen.

De onderzoekers geven een aantal adviezen. Zo moet de nadruk liggen op bescherming van jonge planten, in de meest kwetsbare fase. Ook zou er onderzoek moeten worden gedaan naar de onderlagen op locaties waar wel zeegras groeit. Menselijke activiteiten en voor zeegras giftige stoffen in het water moeten beperkt worden. En tot besluit zou in kaar moeten worden gebracht waar zeegras het beste kan groeien. Zo kunnen menselijke activiteiten daar weer op worden aangepast.

Rijkswaterstaat zal deze uitkomsten gebruiken voor het herstellen van zeegras.