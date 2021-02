Justitie gelooft verklaring niet van Drachtster die inreed op anderen: "Kletsverhaal"

Hij zegt zelf dat het niet opzettelijk gebeurde, maar dat hij tijdens het rijden aan het kooien was met zijn gordel. Bovendien reed hij in een automaat en was hij dat niet gewend. Daardoor was zijn aandacht niet op de weg gericht.

De politie zag de Drachtster later ergens anders in Leeuwarden. Hij zei dat hij van plan was om zich bij de politie te melden. Justitie gelooft dat niet. "Een volstrekt kletsverhaal", zei officier van justitie Eelco Jepkema. Naast de werkstraf eist hij daarom ook een rijverbod.